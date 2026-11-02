Aarti Drugs Aktie

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WKN DE: A140C3 / ISIN: INE767A01016

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Aarti Drugs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aarti Drugs stellt am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 7,40 INR aus. Im letzten Jahr hatte Aarti Drugs einen Gewinn von 4,95 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Aarti Drugs nach der Prognose von 1 Analyst 7,98 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 22,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,53 Milliarden INR umgesetzt worden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 23,70 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 21,36 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 29,50 Milliarden INR, gegenüber 25,55 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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