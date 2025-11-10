AAVAS Financiers Aktie

WKN DE: A2N7MM / ISIN: INE216P01012

10.11.2025 07:01:06

Ausblick: AAVAS Financiers präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AAVAS Financiers wird am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,62 INR. Im Vorjahresquartal waren 18,69 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll AAVAS Financiers in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 36,01 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 3,71 Milliarden INR im Vergleich zu 5,80 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 83,75 INR im Vergleich zu 72,54 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 15,74 Milliarden INR, gegenüber 24,44 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

