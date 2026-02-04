AAVAS Financiers Aktie

AAVAS Financiers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N7MM / ISIN: INE216P01012

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: AAVAS Financiers veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

AAVAS Financiers wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 21,33 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte AAVAS Financiers 18,50 INR je Aktie erwirtschaftet.

AAVAS Financiers soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,94 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 34,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,98 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 83,88 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 72,54 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 15,86 Milliarden INR, gegenüber 24,44 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

