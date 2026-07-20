AAVAS Financiers Aktie

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WKN DE: A2N7MM / ISIN: INE216P01012

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20.07.2026 07:01:06

Ausblick: AAVAS Financiers veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

AAVAS Financiers stellt am 21.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen, dass AAVAS Financiers für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,47 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 17,59 INR je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 4,30 Milliarden INR gegenüber 6,28 Milliarden INR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 31,52 Prozent.

21 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 98,51 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 82,72 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 18,66 Milliarden INR, gegenüber 26,85 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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