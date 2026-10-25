Ausblick: AAVAS Financiers zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AAVAS Financiers gibt am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 22,88 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte AAVAS Financiers 20,71 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll AAVAS Financiers in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 34,34 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 4,38 Milliarden INR im Vergleich zu 6,67 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 95,20 INR, gegenüber 82,72 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 18,24 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 27,84 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at