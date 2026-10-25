AAVAS Financiers Aktie

AAVAS Financiers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N7MM / ISIN: INE216P01012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.10.2026 07:01:06

Ausblick: AAVAS Financiers zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AAVAS Financiers gibt am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 22,88 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte AAVAS Financiers 20,71 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll AAVAS Financiers in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 34,34 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 4,38 Milliarden INR im Vergleich zu 6,67 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 95,20 INR, gegenüber 82,72 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 18,24 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 27,84 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AAVAS Financiers Ltd Registered Shs 144A Reg S

mehr Nachrichten

Analysen zu AAVAS Financiers Ltd Registered Shs 144A Reg S

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AAVAS Financiers Ltd Registered Shs 144A Reg S 1 114,55 -4,08% AAVAS Financiers Ltd Registered Shs 144A Reg S

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:50 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05:52 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen