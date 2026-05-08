Ausblick: AB Sagax (A) präsentiert Quartalsergebnisse

AB Sagax (A) lässt sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AB Sagax (A) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,07 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 62,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem AB Sagax (A) 1,89 SEK je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll AB Sagax (A) 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,39 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte AB Sagax (A) 1,31 Milliarden SEK umsetzen können.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,71 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11,22 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 5,57 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 5,40 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at