Ausblick: AB Sagax (A) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AB Sagax (A) öffnet am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,02 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 40,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem AB Sagax (A) 2,15 SEK je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,38 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 4,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AB Sagax (A) einen Umsatz von 1,32 Milliarden SEK eingefahren.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,20 SEK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11,31 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 5,39 Milliarden SEK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 5,06 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at