WKN DE: A1JY3V / ISIN: SE0004635878

08.02.2026 07:01:06

Ausblick: AB Sagax (A) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AB Sagax (A) öffnet am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,02 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 40,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem AB Sagax (A) 2,15 SEK je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,38 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 4,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AB Sagax (A) einen Umsatz von 1,32 Milliarden SEK eingefahren.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,20 SEK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11,31 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 5,39 Milliarden SEK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 5,06 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

