AB Sagax Aktie

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WKN DE: A1JY3V / ISIN: SE0004635878

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: AB Sagax (A) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AB Sagax (A) wird am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,43 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,46 SEK je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,44 Milliarden SEK – ein Plus von 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AB Sagax (A) 1,37 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,58 SEK, gegenüber 11,22 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 5,56 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,40 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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