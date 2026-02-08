Ausblick: AB Sagax (B) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

AB Sagax (B) gibt am 09.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,02 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,15 SEK je Aktie erzielt worden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,32 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,38 Milliarden SEK aus.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,20 SEK im Vergleich zu 11,31 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 5,39 Milliarden SEK, gegenüber 5,06 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at