Ausblick: AB Sagax (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AB Sagax (B) lädt am 08.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,07 SEK gegenüber 1,89 SEK im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 6,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,39 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,31 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,71 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 11,22 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,57 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,40 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at