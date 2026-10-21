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WKN DE: A1T7SE / ISIN: SE0005127818

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: AB Sagax (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AB Sagax (B) lässt sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AB Sagax (B) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,43 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,46 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll AB Sagax (B) 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,44 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte AB Sagax (B) 1,37 Milliarden SEK umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,58 SEK, gegenüber 11,22 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 5,56 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,40 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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