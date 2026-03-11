Abacus Lif a Aktie
Ausblick: Abacus Life A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Abacus Life A wird am 12.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,193 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 55,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 59,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Abacus Life A einen Umsatz von 34,7 Millionen USD eingefahren.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,842 USD je Aktie, gegenüber -0,340 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 218,7 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 114,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
