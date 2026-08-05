Abacus Lif a Aktie
WKN DE: A3D8HA / ISIN: US00258Y1047
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Abacus Life A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Abacus Life A wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,240 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 33,33 Prozent erhöht. Damals waren 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 17,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 66,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 56,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,00 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,360 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 274,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 235,2 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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