Ausblick: Abacus Life A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Abacus Life A wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,276 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Abacus Life A ein EPS von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 16,32 Prozent auf 73,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 63,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,04 USD, gegenüber 0,360 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 285,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 235,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net