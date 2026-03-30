Ausblick: Abaxx Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Abaxx Technologies veröffentlicht am 31.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,500 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Abaxx Technologies noch ein Verlust pro Aktie von -0,740 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Abaxx Technologies 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 0,7 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 337,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Abaxx Technologies 0,2 Millionen CAD umsetzen können.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,390 CAD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,650 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 0,9 Millionen CAD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,0 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at