13.08.2026 07:01:06

Ausblick: Abaxx Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Abaxx Technologies äußert sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,463 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,490 CAD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10100 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 0,0 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,1 Millionen CAD aus.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,765 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,270 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 17,1 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 1,0 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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