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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Abaxx Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Abaxx Technologies wird am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,617 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 112,76 Prozent verringert. Damals waren -0,290 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Abaxx Technologies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,2 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 619,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -2,550 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,270 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,0 Millionen CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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