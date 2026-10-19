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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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Bilanz voraus 19.10.2026 07:01:06

Ausblick: ABB (Asea Brown Boveri) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausblick: ABB (Asea Brown Boveri) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bei ABB (Asea Brown Boveri) stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Experten erwarten.

ABB (Asea Brown Boveri) lässt sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ABB (Asea Brown Boveri) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,791 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,530 CHF erwirtschaftet worden.

Laut einer Schätzung von 21 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 9,77 Milliarden USD betragen, verglichen mit 7,26 Milliarden CHF im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Ausblick von 33 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,35 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,15 CHF vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 32 Analysten auf durchschnittlich 38,26 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 27,45 Milliarden CHF in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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