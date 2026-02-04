ABB Power Products & Systems India Aktie
WKN DE: A2PXPD / ISIN: INE07Y701011
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: ABB Power Products Systems India legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
ABB Power Products Systems India präsentiert in der am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 60,01 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 32,41 INR je Aktie erzielt worden.
9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 31,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 16,20 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 21,27 Milliarden INR aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 195,76 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 90,36 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 79,64 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 63,85 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ABB Power Products & Systems India Ltd Registered Shs
|
04.02.26
|Ausblick: ABB Power Products Systems India legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: ABB Power Products Systems India legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: ABB Power Products Systems India stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu ABB Power Products & Systems India Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|ABB Power Products & Systems India Ltd Registered Shs
|19 194,10
|0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen tiefer -- EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.