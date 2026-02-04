ABB Power Products & Systems India Aktie

WKN DE: A2PXPD / ISIN: INE07Y701011

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: ABB Power Products Systems India legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ABB Power Products Systems India präsentiert in der am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 60,01 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 32,41 INR je Aktie erzielt worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 31,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 16,20 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 21,27 Milliarden INR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 195,76 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 90,36 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 79,64 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 63,85 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

