ABB Power Products & Systems India Aktie
WKN DE: A2PXPD / ISIN: INE07Y701011
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: ABB Power Products Systems India öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ABB Power Products Systems India veröffentlicht am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 78,63 INR gegenüber 59,31 INR im Vorjahresquartal.
12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 49,51 Prozent auf 27,40 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,33 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 348,49 INR, gegenüber 221,63 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 116,90 Milliarden INR im Vergleich zu 81,48 Milliarden INR im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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