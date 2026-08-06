ABB Power Products & Systems India Aktie
WKN DE: A2PXPD / ISIN: INE07Y701011
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: ABB Power Products Systems India stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
ABB Power Products Systems India wird am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 66,09 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ABB Power Products Systems India ein EPS von 29,53 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 57,36 Prozent auf 23,27 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte ABB Power Products Systems India noch 14,79 Milliarden INR umgesetzt.
Die Prognosen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 344,33 INR, gegenüber 221,63 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 18 Analysten durchschnittlich 115,65 Milliarden INR im Vergleich zu 81,48 Milliarden INR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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