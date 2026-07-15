Ausblick: ABB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ABB gibt am 16.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,742 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,640 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten ein Plus von 5,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 9,48 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 8,98 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 33 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,38 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,60 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 32 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 37,62 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 33,23 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at