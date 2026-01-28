Ausblick: ABB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ABB gibt am 29.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,664 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,540 USD je Aktie vermeldet.

19 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,91 Prozent auf 8,80 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,64 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 32 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,56 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,13 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 31 Analysten im Durchschnitt 33,62 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 33,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at