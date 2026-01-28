ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

Quartalszahlen im Fokus 28.01.2026 23:37:00

Ausblick: ABB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Mit Spannung warten die Anleger auf die ABB (Asea Brown Boveri)-Bilanz.

ABB (Asea Brown Boveri) wird am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,664 USD aus. Im letzten Jahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) einen Gewinn von 0,470 CHF je Aktie eingefahren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 19 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 8,80 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 7,63 Milliarden CHF erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 33 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,57 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,88 CHF je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 32 Analysten im Durchschnitt 33,65 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 29,14 Milliarden CHF in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

