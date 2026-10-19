ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 675089 / ISIN: US0003752047

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.10.2026 07:01:06

Ausblick: ABB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ABB wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

15 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,791 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,660 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll ABB nach den Prognosen von 21 Analysten 9,77 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,05 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 32 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,34 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,60 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 31 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 38,27 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 33,23 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ABB Ltd. (Asea Brown Boveri Ltd.) (Spons. ADRS)

mehr Nachrichten

Analysen zu ABB Ltd. (Asea Brown Boveri Ltd.) (Spons. ADRS)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB Ltd. (Asea Brown Boveri Ltd.) (Spons. ADRS) 79,00 -1,00% ABB Ltd. (Asea Brown Boveri Ltd.) (Spons. ADRS)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen