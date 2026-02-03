Ausblick: AbbVie gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AbbVie wird am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

17 Analysten schätzen, dass AbbVie für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,65 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

20 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 15,10 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 16,41 Milliarden USD aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,94 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2,39 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 25 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 60,97 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 56,33 Milliarden USD waren.

