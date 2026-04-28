Ausblick: AbbVie legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AbbVie öffnet am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,59 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 0,720 USD je Aktie eingenommen.

AbbVie soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,72 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 20 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,12 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,36 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 25 Analysten auf durchschnittlich 67,06 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 61,16 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at