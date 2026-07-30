Ausblick: AbbVie stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AbbVie wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,60 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 21 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 16,78 Milliarden USD – ein Plus von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AbbVie 15,42 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,06 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,36 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 67,35 Milliarden USD, gegenüber 61,16 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at