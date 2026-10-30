Ausblick: AbbVie veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

AbbVie lädt am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,73 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten ein Plus von 9,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 17,32 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 15,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 13,91 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,36 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 26 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 67,58 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 61,16 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net