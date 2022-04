Ausblick: ABC-MART legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ABC-MART wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.04.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 28.02.2022 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass ABC-MART im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 78,82 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 108,34 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll ABC-MART nach den Prognosen von 4 Analysten 67,37 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 59,84 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 243,18 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 232,94 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 249,20 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 220,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at