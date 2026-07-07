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WKN: 580665 / ISIN: JP3152740001

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07.07.2026 07:01:06

Ausblick: ABC-MART stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ABC-MART wird am 08.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.05.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 56,99 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 8,95 Prozent erhöht. Damals waren 52,31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 6,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 104,01 Milliarden JPY gegenüber 97,70 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 192,60 JPY je Aktie, gegenüber 187,17 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 400,35 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 378,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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