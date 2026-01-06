ABC-MART Aktie

Ausblick: ABC-MART verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ABC-MART wird am 07.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.11.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 42,17 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,30 Prozent erhöht. Damals waren 40,43 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ABC-MART in dem im November abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,70 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 91,10 Milliarden JPY im Vergleich zu 88,70 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 184,70 JPY je Aktie, gegenüber 183,18 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 383,18 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 372,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

