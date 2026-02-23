AbCellera Biologics Aktie
WKN DE: A2QKXS / ISIN: CA00288U1066
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: AbCellera Biologics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
AbCellera Biologics wird am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass AbCellera Biologics für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,134 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 6,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 32,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,580 USD je Aktie, gegenüber -0,550 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 36,3 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 28,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AbCellera Biologics Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: AbCellera Biologics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: AbCellera Biologics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: AbCellera Biologics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: AbCellera Biologics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu AbCellera Biologics Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|AbCellera Biologics Inc Registered Shs
|2,57
|-5,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.