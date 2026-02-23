Ausblick: AbCellera Biologics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AbCellera Biologics wird am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass AbCellera Biologics für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,134 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 6,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 32,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,580 USD je Aktie, gegenüber -0,550 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 36,3 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 28,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at