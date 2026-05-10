Ausblick: AbCellera Biologics präsentiert Quartalsergebnisse

AbCellera Biologics wird am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,171 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 38,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,691 USD je Aktie, gegenüber -0,490 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 30,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 75,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at