AbCellera Biologics Aktie
WKN DE: A2QKXS / ISIN: CA00288U1066
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: AbCellera Biologics präsentiert Quartalsergebnisse
AbCellera Biologics wird am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,171 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 38,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,691 USD je Aktie, gegenüber -0,490 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 30,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 75,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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