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Abeona Therapeutics Aktie

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WKN DE: A3DMHM / ISIN: US00289Y2063

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16.03.2026 07:01:06

Ausblick: Abeona Therapeutics präsentiert Quartalsergebnisse

Abeona Therapeutics präsentiert in der am 17.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,352 USD. Dies würde einen Verlust von 151,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Abeona Therapeutics -0,140 USD je Aktie vermeldete.

Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 4,4 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie, gegenüber -1,550 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 4,8 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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