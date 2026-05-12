Ausblick: Abeona Therapeutics präsentiert Quartalsergebnisse

Abeona Therapeutics wird am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Abeona Therapeutics für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,335 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,240 USD je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 4,6 Millionen USD für Abeona Therapeutics, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,738 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,01 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 64,2 Millionen USD aus im Gegensatz zu 5,8 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at