Ausblick: Abeona Therapeutics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Abeona Therapeutics gibt am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,282 USD. Dies würde einen Gewinn von 55,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Abeona Therapeutics -0,630 USD je Aktie vermeldete.

Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 5,2 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,550 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 27,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

