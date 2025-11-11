Abeona Therapeutics Aktie

WKN DE: A3DMHM / ISIN: US00289Y2063

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Abeona Therapeutics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Abeona Therapeutics gibt am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,282 USD. Dies würde einen Gewinn von 55,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Abeona Therapeutics -0,630 USD je Aktie vermeldete.

Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 5,2 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,550 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 27,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Abeona Therapeutics Inc Registered Shs

Analysen zu Abeona Therapeutics Inc Registered Shsmehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Abeona Therapeutics Inc Registered Shs 3,82 7,30% Abeona Therapeutics Inc Registered Shs

