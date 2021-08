Ausblick: Abercrombie Fitch präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Abercrombie Fitch wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2021 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.07.2021 abgelaufen ist.

10 Analysten schätzen, dass Abercrombie Fitch für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,767 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 25,90 Prozent auf 879,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Abercrombie Fitch noch 698,3 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,53 USD im Vergleich zu -0,730 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 3,73 Milliarden USD, gegenüber 3,13 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at