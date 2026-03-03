Abercrombie & Fitch Aktie

Abercrombie & Fitch

WKN: 903016 / ISIN: US0028962076

Quartalszahlen im Fokus 03.03.2026

Ausblick: Abercrombie Fitch stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausblick: Abercrombie Fitch stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Abercrombie Fitch vor Zahlenvorlage - das erwarten Analysten.

Abercrombie Fitch wird am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,57 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Abercrombie Fitch mit 3,57 USD je Aktie genauso viel verdient.

Abercrombie Fitch soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,67 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

11 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,84 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 10,69 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 5,26 Milliarden USD, gegenüber 4,95 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Abercrombie & Fitch Co.

