Abercrombie & Fitch Aktie

Abercrombie & Fitch für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903016 / ISIN: US0028962076

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Expertise vor Bilanz 25.08.2026 07:01:06

Ausblick: Abercrombie Fitch verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Abercrombie Fitch verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mit Spannung warten die Anleger auf das Zahlenwerk von Abercrombie Fitch.

Abercrombie Fitch lädt am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 1,99 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,91 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Abercrombie Fitch in dem im Juli abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,26 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 1,25 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,72 USD, gegenüber 10,46 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 5,45 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,27 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Abercrombie & Fitch Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Abercrombie & Fitch Co.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Abercrombie & Fitch Co. 94,20 1,29% Abercrombie & Fitch Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:12 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendieren abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen