Abercrombie & Fitch Aktie
WKN: 903016 / ISIN: US0028962076
|Expertise vor Bilanz
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25.08.2026 07:01:06
Ausblick: Abercrombie Fitch verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Abercrombie Fitch lädt am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 1,99 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,91 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Abercrombie Fitch in dem im Juli abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,26 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 1,25 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,72 USD, gegenüber 10,46 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 5,45 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,27 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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