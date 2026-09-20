Ausblick: Abivax mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Abivax lässt sich am 21.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Abivax die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,917 USD gegenüber -0,860 USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 0,8 Millionen USD für Abivax, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -3,762 USD, gegenüber -5,450 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 4,4 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at