Abivax Aktie
WKN DE: A14UQC / ISIN: FR0012333284
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20.09.2026 07:01:07
Ausblick: Abivax SA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Abivax SA wird am 21.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,801 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,760 EUR je Aktie vermeldet.
Laut einer Schätzung von 7 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 0,7 Millionen EUR betragen, verglichen mit 0,0 Millionen EUR im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -3,291 EUR, gegenüber -4,830 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 3,8 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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