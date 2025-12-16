Ausblick: ABM Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ABM Industries wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,09 USD je Aktie gegenüber -0,190 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ABM Industries in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,33 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,27 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,64 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,28 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 8,72 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 8,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at