ABM Industries Aktie

ABM Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857218 / ISIN: US0009571003

09.03.2026 07:01:06

Ausblick: ABM Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ABM Industries wird am 10.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,872 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte ABM Industries 0,690 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,19 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,11 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,99 USD je Aktie, gegenüber 2,59 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 9,15 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 8,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

ABM Industries 37,20 -1,06% ABM Industries

