Ausblick: ABM Industries zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ABM Industries wird am 05.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.04.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,880 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ABM Industries ein EPS von 0,670 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll ABM Industries 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,21 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ABM Industries 2,11 Milliarden USD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,96 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,59 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 9,18 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 8,75 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at