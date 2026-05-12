Ausblick: ABN AMRO Bank NV Un legt Quartalsergebnis vor

ABN AMRO Bank NV Un wird am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

8 Analysten schätzen, dass ABN AMRO Bank NV Un für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,805 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,730 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,68 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 42,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,67 Milliarden USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,27 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,77 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 10,97 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 19,62 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at