Ausblick: ABN Amro gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ABN Amro lädt am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,680 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,690 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,27 Milliarden EUR – das wäre ein Abschlag von 48,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,44 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,79 EUR, gegenüber 2,45 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 9,33 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,38 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at