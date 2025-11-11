Ausblick: ABN Amro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ABN Amro präsentiert in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,652 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte ABN Amro 0,780 EUR je Aktie eingenommen.

ABN Amro soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,25 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 54,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,99 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,56 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,72 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 8,82 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 20,07 Milliarden EUR in den Büchern standen.

