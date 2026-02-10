Ausblick: ABN Amro stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ABN Amro wird am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,565 EUR gegenüber 0,430 EUR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ABN Amro in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 51,25 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,29 Milliarden EUR im Vergleich zu 4,69 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,63 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2,72 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 8,75 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 20,07 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at