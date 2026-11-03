Aboitiz Power Aktie
WKN DE: A0NAKB / ISIN: PHY0005M1090
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Aboitiz Power präsentiert Quartalsergebnisse
Aboitiz Power wird am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 1,18 PHP je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,48 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 6,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 55,91 Milliarden PHP gegenüber 52,53 Milliarden PHP im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,92 PHP je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,70 PHP je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 222,88 Milliarden PHP, gegenüber 198,48 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aboitiz Power Corp
|
07:01
|Ausblick: Aboitiz Power präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: Aboitiz Power legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Aboitiz Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Aboitiz Power informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Aboitiz Power Corp
Aktien in diesem Artikel
|Aboitiz Power Corp
|0,71
|11,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste wett -- Wall Street gespalten erwartet -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex seine Verluste auf. Die US-Börsen dürften den Handel unterschiedlich aufnehmen. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.